“Yüreklerimiz dağlandı”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi Şehitliği’ni ziyaret etti; kabristanlığı dolaşırken, özellikle genç yaştaki kişileri gördüklerinde, yüreklerinin dağlandığını kaydetti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'de 6 Şubat Depremi bölgelerinde temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gitti.

Tatar, dün Kahramanmaraş’ta 6 Şubat Depremi Şehitliği’ni ziyaret ederek, depremde hayatını kaybedenleri kabirleri başında andı.

Ziyaretin ardından basına konuşan Tatar, kabristanlığı dolaşırken, özellikle genç yaştaki kişileri gördüklerinde, yüreklerinin dağlandığını kaydetti.

Yaşanan felaketin çok büyük bir yıkım getirdiğini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmalarla konutlar, kamu alanları inşa edilerek, yaraların sarılmaya başlandığını yerinde gördüklerini kaydeden Tatar, ilim temelinde yapılacak sağlam binalarla gelecek nesillerin böyle acılar yaşamayacağına inanç belirtti.

