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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlar sürüyor

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ÖYAK'ta deprem sonrası açılan hesapta toplanan bağışlar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlandı

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Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'ne bağışlar sürüyor
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Öğretmenler Yardımlaşma Kooperatifi’nin (ÖYAK) ortak kararıyla 6 Şubat depremi sonrası açılan yardım kampanyası hesabında toplanan bağışlar Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne bağışlandı.
ÖYAK Başkanı Mustafa Kurtuluş Tel ile KTOEÖS Başkanı Selma Eylem tarafından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, iki kurumun ortak kararıyla yapılan bağış miktarının bir kısmı depremden etkilenen öğrenciler, bir kısmı da dernek tarafından yaptırılacak  okul için kullanılacak.
 
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