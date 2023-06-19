GİGEM'de “İlkbahar Bazaarı” düzenlendi

SOS Çocukköyü Derneği ve “Be The Change” mottosu ile birçok bağış organizasyonu yapan gönüllü grubu iş birliğiyle dün düzenlenen etkinlikte yiyecek içecek stantlarının yanı sıra farklı alanlardaki el emeği ürünler, çekilişler ve aktiviteler yer aldı

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) “İlkbahar Bazaarı” düzenlendi.SOS Çocukköyü Derneği ve “Be The Change” mottosu ile birçok bağış organizasyonu yapan gönüllü grubu iş birliğiyle dün düzenlenen etkinlikte yiyecek içecek stantlarının yanı sıra farklı alanlardaki el emeği ürünler, çekilişler ve aktiviteler yer aldı.Gün boyu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla SOS Çocukköyü Derneği eğitmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sonunda ise, 23 Haziran SOS Günü dolayısıyla, SOS ÇocukKöyleri’nin 74. yılı pasta kesilerek kutlandı.SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bazaar'dan elde edilen gelir, SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 181 çocuk ve gencin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.SOS Günü…23 HaziranSOS Çocukköyleri, dünyanın en büyük, bağımsız, kar amacı gütmeyen sosyal gelişim organizasyonlarından biri olarak 138 ülkede 1949 yılından beri faaliyet gösteriyor. Önleyici çalışmalarıyla çocukların ailelerinden kopmalarını engelleyen, çocuk hakları savunuculuğu yapan ve özellikle aile temelli bakımı kaybetmiş çocuklara aile kuran SOS Çocukköyleri, bir sivil toplum gelişim organizasyonu olarak tanımlanıyor. SOS Çocukköyleri’nin kurucusu Hermann Gmeiner’in doğum yıl dönümünü anmak için 23 Haziran’da her yıl dünyanın dört bir yanında SOS Günü kutlanıyor.