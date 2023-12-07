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KTOEÖS yarın Lefkoşa’ya bağlı 7 okulda grev ve eylem yapacak

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KTOEÖS yarın Lefkoşa’ya bağlı 7 okulda grev ve eylem yapacak
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Kıbrıs Türk Orta eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın 20 Temmuz Fen Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Esin Leman Lisesi, Değirmenlik Lisesi, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Bayraktar Ortaokulu, İrsen Küçük Ortaokulu’nda grev ve eylem yapacağını duyurdu.
KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada, grev ve eylemin 10.00-13.00 saatlerinde gerçekleştirileceğini belirterek, grevde olan okulların saat 10.00’da KTOEÖS merkez binasında toplanarak 10.30’da Eğitim Bakanlığı’na yürüyeceğini kaydetti.
Hükümetin eğitim politikalarını eleştirmek amacıyla yapılan eylemlerin yarın da devam edeceğine işaret eden Eylem, toplumun aydınlık, ilerici yüzü öğretmenlerin mücadeleye devam edeceğini vurguladı.
 
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