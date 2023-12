Şampiyon Melekler Derneği’ne en büyük ve en anlamlı bağış Dem’s Construction’dan

DEM'S CONSTRUCTION Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Can, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ne, Venice projesinden 98 Bin Stg. değerinde bir daire hediye etti.Daire, düzenlenen tören ile imzalanarak teslim edildi.Dün, Süleyman Can ile Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya arasında her iki taraf da imza koyarak daireyi dernek adına teslim aldılar.Ruşen Karakaya ‘‘Dem’s Construction Şampiyon Melekler’imizi unutmadı ve Şampiyon Melekler’i yaşatmak adına büyük bir bağış gerçekleştirdi.İlk günden beri çocuklarımızın adını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.Bu yapılan bağış, meleklerimizin adını yaşatmak için yapılacak olan projelerde inanılmaz bir katkı sağlamış olacaktır’’ dedi.Süleyman Can ise yaptığı açıklamada ‘‘Çocuklarımızın adını yaşatmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.Yaptığımız bu katkıyla inşallah çocuklarımızın isimleri ilelebet anılacaktır’’ dedi.Konuşmalarının ardından sözleşme imzalandı.