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Tam bir rezalet

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Tam bir rezalet
Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı.
Fotoğraf, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.
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