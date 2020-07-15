Saffet Kaya Design, “LACMA not LackMA” Yarışmasında halk oylamasını kazandı

Citizens’ Brigade to Save LACMA tarafından düzenlenen “LACMA not LackMA” pop-up fikir yarışmasında Saffet Kaya Design’ın projesi, “Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings) kategorisinde halk oylaması sonucunda birinciliği elde etti

Ülkemizin yetiştirdiği değerli yeteneklerden biri olan yüksek mimar Saffet Kaya Bekiroğlu, son yıllarda elde etmiş olduğu uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Saffet Kaya Design olarak Los Angeles Sanat Müzesi (LACMA)’nin yenilenmesiyle ilgili katıldığı “LACMA not LackMA” pop-up fikir yarışmasında kazananlar arasında yapılan halkoylamasında kategorisinde birinciliği elde etti.

Konuyla ilgili olarak aldığımız bilgilere göre, Citizens’ Brigade to Save LACMA tarafından düzenlenen “LACMA not LackMA” pop-up fikir yarışmasında Saffet Kaya Design’ın projesi, “Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings) kategorisinde ödül kazanan fikirlerden biri olmuştu. Saffet Kaya Design’ın projesi, yarışmada kazananların halk oylamasına sunulduğu ikinci aşamada kategorisinin birincisi oldu. Yarışmanın diğer kategorisi olan “Sıfırdan Başlamak” (From The Ground Up) kategorisinde ise Coop Himmelb(l)au’nun “LACMA Wing” ve Paul Murdoch Architects’in “Unified Campus” projeleri berabere kaldı.

YARIŞMANIN AMACI NEYDİ?

LACMA’nın (Los Angeles County Museum of Art) doğu kampüsünde bulunan 4 binasının yıkılacağı ve yerine Atelier Peter Zumthor & Partner tarafından projelendirilen yeni binanın inşa edileceği haberi, hem Los Angeles halkı hem de mimarlardan birçok eleştiri toplamıştı. Aaron Betsky, Architect Magazine’de yayınlanan yazısında yeni müze projesinin mevcut galeri hacmini küçültecek olmasına rağmen gerektirdiği devasa bütçe sebebiyle müze yönetiminin bu kararına şiddetle karşı olduğunu belirtmişti.

Projeye tepki gösteren tasarımcılar, sanat uzmanları ve halk tarafından kurulan “Citizens’ Brigade to Save LACMA” (LACMA’yı Kurtarmak İsteyen Vatandaşlar Birliği), galeri hacmini küçültmeden yeni müze için gerekli hizmetleri sunacak yapı tasarımları toplamak amacıyla “LACMA not LackMA” yarışmasını 2020’nin Mart ayında başlattı. Jürisinde Aaron Betsky, Bill Pederson, Greg Goldin, Joseph Giovannini, Lauren Bon, Patrice Marandel ve Winka Dubbledam’in yer aldığı yarışma iki kategoride düzenlendi. “Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings) kategorisinde halihazırda arazide bulunan yapıların hepsi veya birkaçıyla projeler geliştirilmesi, “Sıfırdan Başlamak” (From The Ground Up) kategorisinde ise arazideki yapıları yıkarak yeni binalar tasarlanması istendi.

HALK OYLAMASININ KAZANANLARI:

“Mevcut Yapılarla Çalışmak” (Working With The Existing Buildings)

Saffet Kaya Design’ın önerdiği “Reimagining/Restructuring” (Yeniden Hayal Etmek / Yeniden Yapılandırmak) isimli proje, sokak seviyesini galerilerin bulunduğu yükseltilmiş yapıya bağlayan bir mimari peyzaj içeriyor. Alışılmış galeri mekanlarının yanı sıra spiral bir seyir rampasının bulunduğu proje, ziyaretçilere müzedeki farklı galeri hacimlerinden görüntüler sunuyor. Toplam 6 katın sergilemeye ayrıldığı projede galeri mekanları, birbirinden bağımsız sanat eserlerinin veya birleştirilerek büyük ölçekli sanat işlerinin sergilenmesi için kullanılabiliyor.

Yapının merkezini oluşturan avlu, müzenin kimliğini güçlendiren akıcı bir mekan olarak farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliyor. “Kolektif bir çekirdek” olarak tanımlanan bu mekan, sanat eserlerinin yanı sıra sosyal paylaşım ve iletişim için de bir bağlam oluşturuyor.

“Sıfırdan Başlamak” (From The Ground Up)

Coop Himmelb(l)au’nun önerdiği “LACMA Wing” isimli projede zeminden koparılan 2 adet galeri kanadı tasarımın merkezini oluşturuyor. Galeriler arası dolaşım, çevreyle etkileşime imkan tanıyan şeffaf bir kabukla örtülen rampalar ile sağlanıyor. Müzenin kamuya açık alanları biletsiz gezilebilirken galeri alanları farklı sergiler için gerekli esnekliğe sahip mekanlar içeriyor.

Paul Murdoch Architects’in “Unified Campus” isimli projesi, sahip olduğu açıklık ve doğal ışık kullanımı; çeşitli kentsel, doğal ve kültürel bağları ile Los Angeles’ı temsil ediyor. Projenin parçası olan “yatay gökdelen” çevredeki kentsel dokuya referans verirken yapıların konumlanışı, kampüsün öğeleri arasında bütünlük oluşturuyor.