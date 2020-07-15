“Sözleşmelerin hayata geçmesinde sakınca yok”

Futbolcular Derneği yönetimi ile görüşen Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, futbolda sözleşmelerin hayata geçmesinde sakınca olmadığını açıkladı

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder ve yönetimi ile görüştü.

Futbol Kulüpler Birliği yönetiminden Evren Mannaş ve Aytaç Karavezirler’in de yer aldığı görüşme sonrası Arslan Bıçaklı, bilgi verdi.

Arslan Bıçaklı'nın açıklaması şöyle;

"Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu olarak bugün KKTC Futbolcular Derneği Başkanı Kaan Güder ve Yönetim Kurulu ile futbolcu sözleşmeleri üzerine bir toplantı gerçekleştirdik.

Her iki tarafın da futbolcu sözleşmeleri üzerindeki sıkıntılarını gidermesi adına, söz konusu toplantı olumlu geçmiştir. Kulüpler Birliği olarak sözleşmelerin hayata geçmesinde herhangi sakınca olmadığını Futbolcular Derneği yönetimine ilettik.

Kulüpler Birliği ve Futbolcular Derneği olarak söz konusu durumu yetkili organlarımızla görüşme konusunda fikir birliğine vararak, sezon sonunda yeniden bir araya gelip futbolcu sözleşmelerine son şeklini vermek için çalışmalara devam etme kararı almış bulunmaktayız."