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"Rekortmen Efsane Kaptan Erbay” isimli kitabın tanıtım etkinliği yapıldı

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Futbol hayatı boyunca bir kez sarı kart görüp en centilmen futbolcu olmasının yanı sıra, 10 kez gol kralı olan Erbay Gönelli’nin hayatının anlatıldığı kitabın tanıtım etkinliği birçok eski futbolcuyu bir araya getirdi

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"Rekortmen Efsane Kaptan Erbay” isimli kitabın tanıtım etkinliği yapıldı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski futbolcu Erbay Gönelli’nin, hayatının anlatıldığı Eralp Adanır tarafından kaleme alınan “Rekortmen Efsane Kaptan Erbay” isimli kitabın tanıtım etkinliğine katıldı.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukluğundan beri maçlara gitmiş, futbol oynamış ve kulüp başkanlığı yapmış biri olarak Kıbrıs Türk futboluna büyük hizmetler veren futbolcuları çocukluğundan beri izleme fırsatı yakaladığından dolayı kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Futbol hayatı boyunca bir kez sarı kart görüp en centilmen futbolcu olmasının yanı sıra, 10 kez gol kralı olan Erbay Gönelli’nin hayatının anlatıldığı kitabın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın yazarı merhum futbolcu Mete Adanır’ın kardeşi Eralp Adanır’ı hazırladığı kitaptan dolayı tebrik etti, Mete Adanır’ı saygıyla andı.
Erbay Gönelli’nin elektriği olmayan bir yerde spor tesislerini kurarken çok maliyetli olduğundan dolayı endişelendiğini ancak hizmet aşkı ile başaracağından emin olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Tesisler kurulduktan 20 yıl sonra yayınlanan kitap vesilesiyle buradayız, kendisini yürekten kutlarım. Büyük başarı elde etti. Yapılan sosyal tesisler, spora ve sosyal hayata büyük katkı oldu” dedi.
İzolasyonlardan dolayı Kıbrıs Türkü’nün spor faaliyetlerinden kısıtlandığını ancak bunun sporda başarılı olunmadığı anlamına gelmediğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede çok başarılı sporcuların olduğunu kaydetti.
Henüz kayıt altına alınmayan başarılı sporcuların hayat hikayeleri olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, kitabın hayırlara vesile olmasını ve örnek olmasını diledi.
 
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