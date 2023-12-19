Ortaköy’de Özçalışkan gitti, Tarazi geldi

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig’de ayrılıklar erken başladı. Digiturk Kıbrıs BTM 1. Lig Beyaz Grup takımlarından Ortaköy’de teknik direktör Ali Özçalışkan ile yollar ayrıldı.

Dün akşam yapılan toplantı sonrasında Özçalışkan ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Ortaköy yönetimi bugün tecrübeli teknik direktör Hişam Tarazi ile yaptığı görüşme ile anlaşma sağlayarak takımı Tarazi’ye emanet etti.

