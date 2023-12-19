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Raif Özgüren kabri başında anılacak

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Raif Özgüren kabri başında anılacak
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Kıbrıs Türk spor basınının önemli isimlerinden, 2018 yılında vefat eden Raif Özgüren, ölümünün beşinci yılında kabri başında anılacak.
Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapan Raif Özgüren için anma töreni, yarın  saat 12.30’da Lefkoşa Kabristanlığındaki kabri başında düzenlenecek.
 
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