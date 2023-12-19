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Gazimağusa Belediyesi yeni yılı etkinliklerle karşılayacak

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23-24 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Christmas Bazaar’da farklı kültürlerin renkli stantları ve çocuklar için oyun alanları yer alacak, 31 Aralık Yılbaşı programında ise 11.00-16.00 saatleri arasında yine çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlik yapılacak ve 16.00’dan itibaren DJ performansları ve ateş gösterisi yapılacak, saat 22.45’ten itibaren ise Fikri Karayel sahneye çıkacak

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Gazimağusa Belediyesi yeni yılı etkinliklerle karşılayacak
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Gazimağusa Belediyesi, 23-24 Aralık’ta Christmas Bazaar ve 31 Aralık Pazar günü etkinlikler ve eğlence organizasyonu ile yeni yılı karşılayacak.  
Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 23-24 Aralık tarihlerinde Namık Kemal Meydanı’nda yapılacak Christmas Bazaar’da farklı kültürlerin renkli stantları ve çocuklar için oyun alanları yer alacak.
Christmas Bazaar etkinliğinde çocuklara yönelik atölye etkinlikleri yapılacak. Bandabuliya’da gerçekleştirilecek etkinlik ücretsiz olacak.  
Atölyeler, 6-12 yaş için uygun olup, kayıt yaptırmak isteyenler 0392 365 27 60 / 0548 816 60 46 numaralı telefonları arayabilecek veya MAGEM Sakarya’ya başvurabilecek.
31 Aralık Yılbaşı programında ise 11.00-16.00 saatleri arasında yine çocuklara yönelik birbirinden renkli etkinlik yapılacak ve 16.00’dan itibaren DJ performansları ve ateş gösterisi yapılacak.
31 Aralık’ta gün boyu sürecek diğer etkinlikler ise şöyle; Baskılar ile yeni yıl Ağacı Yapımı, Dünya İçin Ne Diliyorsun? ( Dilek Kutusu), Yeni yıl Temalı Resim Masası, Sinema Gösterimi, Yüz Boyama, Şekilli Balonlar, Çocuk Oyunları.
Son etkinlik saat 22.45’te başlayacak. Fikri Karayel sahneye çıkarak yeni yılı meydana gelenlerle birlikte karşılayacak.
 
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