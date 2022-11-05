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Polis ve itfaiyecilere seminer

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Polis ve itfaiyecilere seminer
  
Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkede bulunan metaverse, sosyal medya ve dijital eğitim konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan polis ve itfaiye mensupları ile sivil hizmet görevlilerine yönelik seminerler düzenlendi.
Çarşamba başlayan ve dün sona eren üç günlük seminerler kapsamında, “Kriminal İletişim, Sosyal Medya ve Terör Örgütleri” konuları irdelendi, dijital alanda işlenen yeni nesil suçlar hakkında polis mensuplarını bilgilendirildi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı, Girne Amerikan Üniversitesi Specturum Kongre Merkezi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminerlere, tüm ilçe ve bölüm müdürlerinin yanı sıra, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis ve İtfaiye Mensupları ile Sivil Hizmet Görevlileri katıldı.
Seminerlerin tamamlanmasının ardından Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler, Prof. Dr. Levent Eraslan’a Polis Genel Müdürlüğü adına plaket takdim ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.
 
 
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