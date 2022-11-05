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5 ayda, 271 yeni yurttaş

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Hükümet, 6 farklı Bakanlar Kurulu kararı ile 271 kişiye KKTC yurttaşlığı verdi

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5 ayda, 271 yeni yurttaş

Ünal Üstel başkanlığındaki UBP-DP-YDP Hükümeti, göreve başladığı Mayıs ayından bugüne 5 ayda ardı ardına yurttaşlık verdi, 271 kişinin KKTC yurttaşlığı onaylandı.
Bakanlar Kurulu kararı ile yapılan yurttaşlıklar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete kararlarına göre; yurttaşlıklar, 1 Eylül itibariyle verilmeye başlandı. Sadece Eylül ayında 107 kişi KKTC yurttaşı oldu.
Ekim’de ise Bakanlar Kurulu kararı ile 121 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması onaylandı.
2 Kasım’da ise 43 kişinin KKTC yurttaşlığına alınması onaylandı.
Hatırlanacağı üzere; İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, 16 Ekim’de verdiği röportajda, 5 aylık bakanlığı döneminde 66 kişiye Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlık verildiğini açıklamıştı.
Ancak Resmi Gazete kararları incelendiğinde, bu rakamın 107 olduğu da ortaya çıktı.
 
 
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