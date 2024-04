ÖZEV “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş düzenledi

ÖZEV Kurucu Başkan ve Genel Müdür Görsay: “Otizm teşhisli çocukların eğitiminin dünya normlarına uygun biçimde “Dört Temel” ilke kapsamında devlet politikası haline getirilmesi gerekiyor”

Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü” nedeniyle yürüyüş etkinliği düzenledi.

Görsay, otizm teşhisli çocukların eğitiminin dünya normlarına uygun biçimde “Dört Temel” ilke kapsamında devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinlikte, okul bahçesinde başlayıp terminal çemberine kadar yürüyen öğrenciler, günün anlamına ilişkin pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından ÖZEV Kurucu Başkan ve Genel Müdür Ersin Görsay basın açıklaması yaptı.

18 Aralık 2007 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen 62/139 sayılı karar ile; 2008 yılından itibaren her yıl 2 Nisan gününün “Dünya Otizm Farkındalık Günü – World Autism Awareness Day (WAAD)” olmasına karar verildiğini dile getiren Görsay, Otizmin dünyada giderek artan bir oranda görülmekte olmasının, otizmi “global bir sağlık sorunu” haline getirmekte olduğunu kaydetti.

“Birleşmiş Milletler’in tarihinde sağlıkla ilgili ilan edilen üçüncü özel gün olan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ ile dünya genelinde gittikçe artan otizm tehlikesine dikkat çekilmesi, üye ülkelerde gerçekleştirilecek çalışmalar ile kamuoyunda otizm farkındalığının yükselmesi, erken teşhis ve tedavi olanaklarının artırılması hedeflenmektedir.” ifadelerini kullanan Görsay, ÖZEV olarak 2 Nisan’da herkesi otizmi farkına varmaya davet etti.

-“Günümüzde her 58 çocuktan biri otizm riski taşıyor”

Otizmin, doğuştan gelişen, beynin ve sinir sisteminin farklı yapısından ya da işleyişinden kaynaklandığı kabul edilen nörolojik tabanlı bir bozukluk olarak genellikle 3 yaştan önce ortaya çıktığını kaydeden Görsay, Otizmin, bireylerin sosyal iletişim, etkileşim ve davranışlarını olumsuz olarak etkilediğini belirtti.

Tüm dünyada, tanımlama, bilimselliği kabul edilmiş gelişim değerlendirme ve ölçme kriteri DSM- IV ölçütlerine göre her 58 çocuktan birinin otizmden etkilenmiş olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Görsay, Otizmin bugün için kabul edilen en önemli tedavi aracının, erken yaşta verilmeye başlanan yoğunlaştırılmış ve bireyselleştirilmiş özel eğitim olduğunu söyledi.

Görsay, bilimsel olarak erken yaştaki çocuk için kanıtlanmış yoğun eğitim süresinin bireysel ve grup eğitimi olarak haftada 40 saat olduğunu vurguladı.

-ÖZEV

Görsay, ÖZEV’in, ülkedeki otizmli bireylerin ve farklı gelişen bireylerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayata tam katılımlarının sağlanması amacıyla, fiilen özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti veren hayır kurumu vakıf statüsünde, kamu kurumu olgusu ve anlayışında hizmet veren bir kurum olduğunu kaydetti.

-“Dört Temel ilke devlet politikası olması gerekiyor”

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi ülkede de sayıları her geçen gün artan otizm teşhisli çocuklara dikkat çeken Görsay, erken teşhis için tarama testlerinin zorunlu sağlık hizmeti olması ile yoğun bireysel eğitimin otizmin halen bilinen en etkin tedavi yöntemi olmasından hareketle, ülkede de eğitimin dünya normlarına uygun biçimde “Dört Temel” ilke kapsamında devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

Dört temel ilkenin; erkenlilik, tamzamlılık, kesintisizlik ve multidisipliner yaklaşım ilkeleri olduğuna dikkat çeken Görsay, otizmi diğer engel gruplarından ayıran en önemli farkın otizmli çocukların erken tanı ve yoğun eğitimle sorunlarının giderilmesinde büyük kazanımların sağlanması olduğunu vurguladı.

ÖZEV’in, dört temel ilke ışığında 18 yıldır ülkede halkın ve çocukların hizmetinde olmaya ve Otizm ile mücadelesine devam etmekte olduğunu kaydeden Görsay, “bu mücadelede iyi yönetimin en temel unsurlarından olan devlet- sivil toplum iş birliğine çok güzel bir örnek teşkil etmekte olunduğunu” kaydetti.

ÖZEV olarak bu iş birliğindeki tüm hükümet yetkililerinin ve bürokratlarının yaklaşımı ve desteğine minnettar olduklarını kaydeden Görsay, sözlerini şöyle sonlandırıldı:

“Bu mücadele topyekûn bir mücadeledir ve de bunun siyaseten kabul edilişi takdir edilişi ve destek olunması en önemli motivasyonumuzdur.

2024 yılı mali bütçe olanakları doğrultusunda Devletimizin özellikle, Maliye Bakanı ve bürokratlarının desteği ile, altı yıllık hedefimiz olan ve ulaşmak için çabaladığımız Erken Çocukluk Dönemi Eğitim Merkezimizin ihale aşamasına gelmiş olduğunu bilmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bu hedefte katkılarından ötürü Merkez Bankası Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine de teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliriz.

Elbirliği ile Otizm ile mücadele, güzel dayanışmaların motivasyonu ile devam edecektir. Katkı koyan yanımızda olan tüm paydaşlarımıza sponsorlarımıza ve gönüllülerimize minnettarız.

Hep birlikte otizmin farkında olmak, büyük bir fark yaratacaktır.”