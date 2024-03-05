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U-18 Karmamız galibiyetle başladı

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U-18 Karmamız galibiyetle başladı
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Gaziantep’te başlayan U 18 Türkiye Bölge Şampiyonası’nda mücadele eden karmamız ilk maçını kazandı.
5-7 Mart tarihlerinde Gaziantep Grubu’nda yer alan takımımızdaki ilk maçında ev sahibi Doğuş Basketbol’u 64-60 mağlup etti.
Takımımız yarın grubundaki ikinci maçını Konya Büyükşehir Belediyesi ile yapacak.
 
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