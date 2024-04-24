Önce gösteri yaptılar, sonra eğlendiler

YDÜ kampüsünde 23 Nisan coşkusu, gün boyu süren etkinliklerle yaşandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde büyük bir coşkuyla kutlandı.Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitimlerini sürdüren geleceğin sınıf öğretmenleri tarafından, 22 Nisan’da, Yakın Doğu İlkokulu’nda yapılan “23 Nisan Çocuk Şenliği” ile başlayan kutlamalar; 23 Nisan’da Yakın Doğu Okul Öncesi ve Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin gösterileri ile devam etti. Yoğun bir katılımla gerçekleştirilen gösterilerin ardından, çocuklar ve aileleri, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Festival Alanı’nda gerçekleştirilen “İKAS Süpermarket Çocuk Festivali”nde doyasıya eğlendi.Her yıl olduğu gibi Yakın Doğu İlkokulu’nun bahçesinde gerçekleştirilen 23 Nisan gösterilerinin ilk bölümünde, Yakın Doğu Okul Öncesi öğrencileri, ailelerin yoğun ilgisi altında kostümleriyle sahneye çıkarak hünerlerini sergiledi. Dans gösterileri ve oyunlarla devam eden gösterilerin ikinci bölümünde ise Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan gösterisi ailelerinin beğenisine sunuldu.Muhteşem performansları ile ailelerine duygu dolu anlar yaşatan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yıldızları, gösterilerin ardından Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü Festival Alanı’nda “İKAS Süpermarket Çocuk Festivali”nde eğlence dolu saatler geçirdi. Oyun parkurlarında keyifli zaman geçiren çocuklar, sürpriz aktiviteler ile gün boyu eğlendi.Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde eğitimlerini sürdüren geleceğin sınıf öğretmenleri tarafından, Yakın Doğu İlkokulu’nda yapılan “23 Nisan Çocuk Şenliği” ile çocukların 23 Nisan coşkusu, bir gün öncesinden başladı. 6 ve 11 yaş arası Yakın Doğu İlkokul öğrencilerinin katıldığı şenlikteki tüm etkinlikler, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği öğrencileri tarafından tasarlanarak uygulandı.Birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı etkinlikte; XOXO oyunu, heykel oyunu, fasulye torbası, mini basket, parkur, çuval yarışı, sandalye kapmaca, bowling kutusu, halka atmaca gibi yarışma ve oyunlarla çocuklar gün boyu eğlendi. Şenlikte ayrıca; dart oyunu, tahmin kutusu, karaoke, dans, yüz boyama, el baskısı, denge oyunları da büyük beğeni topladı. Koordinatörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü’nün üstlendiği “23 Nisan Çocuk Şenliği”nde çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesi amaçlandı.