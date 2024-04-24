Ata'ya sevgi seli

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'nin 81 kentinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Bu özel günde, Türkiye'nin dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatılırken, öğrenciler coşkulu gösteriler sundu.
Anıtkabir de bu anlamlı günde yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Ziyaretçiler, Atatürk'e saygı duruşunda bulunarak, Anıtkabir'i gezdi ve bu özel günü Anıtkabir'de geçirmenin duygusunu yaşadı.
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