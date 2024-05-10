İntergaz'dan hayat kurtaran tatbikat

İntergaz, LPG bilgilendirme semineri ve yangın söndürme tatbikatı düzenledi. İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer "İntergaz olarak, güvenlik konusundaki titiz yaklaşımımızı sürdürmeye ve tüm çalışanlarımıza en güvenli çalışma ortamını sunmaya kararlıyız" dedi

İntergaz dün İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) uzmanlarına yönelik özel bir LPG bilgilendirme semineri ve yangın eğitimi tatbikatı düzenledi. Etkinlik, sektördeki güvenlik standartlarını yükseltmeyi ve LPG kullanımındaki bilinç düzeyini artırmayı amaçlıyor.Etkinlikte, İntergaz'ın tecrübeli eğitmenleri tarafından LPG'nin güvenli kullanımı, muhafaza edilme koşulları ve olası acil durumlarla başa çıkma teknikleri üzerine kapsamlı bir sunum yapıldı. Sunumun ardından, katılımcılar gerçeğe uygun bir yangın tatbikatına katılarak, yangın söndürme ve acil durum yönetimi konularında canlı olarak deneyimleme fırsatı buldular.İntergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, yaptığı açıklamada "İSG uzmanlarımızla bir araya gelerek LPG güvenliğinin önemini bir kez daha vurguladık. Gerçekleştirdiğimiz yangın tatbikatı, hem teorik bilgilerimizi pekiştirmemize hem de pratik becerilerimizi geliştirmemize olanak sağladı. İntergaz olarak, güvenlik konusundaki titiz yaklaşımımızı sürdürmeye ve tüm çalışanlarımıza en güvenli çalışma ortamını sunmaya kararlıyız. Bu tür eğitimler, hepimizin daha bilinçli ve hazırlıklı olmasına katkıda bulunuyor." dedi.Etkinlik, İSG uzmanları tarafından büyük ilgi gördü ve katılımcılar, eğitimin iş yerlerinde karşılaşabilecekleri acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladılar.İntergaz, bu tür eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ederek, enerji sektöründe güvenlik ve sağlık standartlarını sürekli geliştirmeyi hedefliyor.