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Nağmelerle Bahar, sanatseverlerle buluşuyor

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Nağmelerle Bahar, sanatseverlerle buluşuyor
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Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu, "Nağmelerle Bahar" Konseri ile yarın sanatseverlerle buluşuyor.
Büyük ilgi gören Gazimağusa Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun ‘’Türkülerle Bahar’’ Konseri’nin ardından Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu "Nağmelerle Bahar" Konseri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
Adil Sönmez şefliğinde, sanatçı Tuğçe Pala’nın da konuk sanatçı olarak sahne alacağı ‘’Nağmelerle Bahar’’ Konseri,  30 Mayıs 2024 tarihinde saat 20:30’da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Ücretsiz olan Gazimağusa Belediyesi Türk Müziği Korosu’nun konserine tüm halkımız davetlidir.
 
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