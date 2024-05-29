Ayaklı Gazete’ye ulaşan Girne sakini duyarlı bir sürücü vatandaşımız, bize gönderdiği bir fotoğrafla Boğaz Kavşağı’nda yaşanan trafik kazalarına dikkat çekerek sitemlerini dile getirdi.

Sürücü vatandaşımız, fotoğrafta görülen yerin Boğaz kavşağı olduğunu ve buranın adada en çok kaza yapılan yer olduğunu iddia ederek “Her gün burada bir veya bazen birden çok kaza olayı görmek mümkün. Peki 50 metre gerisi, yani Boğaz'dan Lefkoşa'ya çıkış. Tam bir utanç noktası... Tarih 2024! Halen kavşaklar vs hep böyle” diye konuştu.

Bu kavşaklar için çözüm önerilerini de bizlerle paylaşan sürücü vatandaşımız “Gönyeli çemberi de dahil olmak üzere bu üç önemli noktaya Yılmazköy girişinde olduğu gibi yapıp acil vatandaşın hizmetine sunulması! Böylece kimsenin ne canına ne de malına zarar gelmemesi. İnsanların huzur ve güven içinde yolculuklarında devam etmelerini sağlamalıyız. Ya da hiçbir şey olmamış gibi hep aynı martavala devam etmek...” diyerek sözlerini tamamladı.

