Naci Talat anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) eski genel sekreterlerinden Naci Talat, ölümünün 32’inci yıldönümünde Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki anıt mezarı başında anıldı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, anma törenine CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Genel Sekreter Asım Akansoy, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleriyle Naci Talat’ın ailesi katıldı. Ölümünün 32’nci yılında kabri başında anılan Naci Talat’ın ailesi ve sevenleri, yapılan konuşmaların ardından anıt mezara çiçekler bıraktı.

Naci Talat’ın kızı, CTP Lefkoşa milletvekili Sıla Usar İncirli anma töreninde yaptığı konuşmasında, babasının geçmişteki “En güzel giysilerinizi giyin, en güzel gülüşünüzü takının ve yüreğinizdeki memleket sevgisinin heyecanıyla sandığa gidin” sözlerini anımsattı ve dün gerçekleştirilen ara seçimde hep birlikte örgütlü mücadele örneği göstererek başarıyla çıktıklarını vurguladı.

Erhürman

Naci Talat’ın 32’inci ölüm yıldönümünde kabri başında konuşma yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dün gerçekleşen ara seçimde elde edilen başarıyı Naci Talat’a armağan ettiklerini söyledi ve bunun güzel bir tesadüf olduğunu vurguladı. Naci Talat’ın bütün hayatını demokrasi, emek, barış, eşitlik, özgürlük mücadelesine adadığını kaydeden Erhürman, “Efsanevi genel sekreterimiz, düşüncelerinin esasları itibarıyla hepimizin bağlı olduğu ilkeler üzerinden yaşamını geçirdi” dedi.

Naci Talat’ın kendi ilkelerine olan bağlılığına vurgu yapan Erhürman, “O ilkelere inanmayanları bile her zaman karşısına alıp saatlerce kendi doğrularını anlatırdı. Herkeste her zaman saygı uyandırırdı. Naci abiye ara ara hain diyenler bile, ne zaman meclis kürsüsüne çıksa onu dinlerlerdi. Çünkü karşısındakini saygı duymak zorunda bırakırdı” dedi. CTP’nin 2 milletvekilli, 6 milletvekilli dönemlerini geride bıraktığını dile getiren Tufan Erhürman, Naci Talat’ın o dönemde bile gitmediği köy dokunmadığı insan kalmadığını belirtti.

Dün gerçekleştirilen ara seçimlerden CTP’nin önemli bir başarıyla çıktığını ve artık 19 milletvekiline yükseldiğini ifade eden Erhürman, “Şimdi 19 milletvekilimiz ve bütün örgütlerimizle her tarafa yayılıp bilgi ve sevgiyle her bir insana dokunup Naci Talat’ın hayallerini bu ülkeye getirme zamanıdır” dedi.

İncirli

Naci Talat’ın kızı CTP milletvekili Sıla Usar İncirli de yaptığı konuşmasında, babası için “O tanıdığım en geniş kalkandı” ifadelerini kullandı. Babasının geçmişte “Politik hedeflere ancak politik mücadelelerle ulaşılır, halkın siyasi partiler çatısı altında örgütlenerek mücadelesi esastır” dediğini anımsatan İncirli, Naci Talat’ın hedeflere ulaşmak için etkili çözümün örgütlenmeden geçtiğine işaret ettiğini söyledi. “O her yerdeydi. ‘Örgütsüz bir toplum kaybetmeye mahkûmdur’ gerçeğinden hareketle, yurttaşları tek tek, ev ev, mahalle mahalle, köy köy, belde belde, şehir şehir örgütlemek için arkadaşları ile birlikte insanüstü bir çaba ortaya koymuştu” diyen Sıla Usar İncirli, babasının Kıbrıs Türk Halkı’nın iradesine, var oluşuna, refahına, demokrasiye karşı yapılan her türlü saldıra karşı kalkan olduğunu vurguladı. Naci Talat’ın kahvelerde, meydanlarda unutulmaz hitaplarıyla mücadeleyi yükselttiğine vurgu yapan İncirli, “Meclis kürsüsündeki, meclis komitelerindeki varlığı insanlarımıza hep umut, cesaret ve bilinç verdi. Tutanaklara baktıkça hayranlığım bir o kadar daha artıyor” şeklinde konuştu.