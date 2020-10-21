M.Kemal Deniz mezarı başında anılacak

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu M. Kemal Deniz, ölümünün 20’inci yılında törenle anılacak.
M.Kemal Deniz, 23 Ekim Cuma günü saat 10:00’da mezarı başında anılacak.
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