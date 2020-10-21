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Kuzey'de 1476 test sonucu 5 yeni vaka

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Kuzey'de 1476 test sonucu 5 yeni vaka
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.
21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok
Yerel Vaka Sayısı: 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 204.706
Toplam Vaka Sayısı: 871
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 795
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 71
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 51
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok
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