Kuzey'de 1476 test sonucu 5 yeni vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1476 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını açıkladı.

21 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1476

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 5

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka: yok

Yerel Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 10

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 204.706

Toplam Vaka Sayısı: 871

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 795

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 71

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 20

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 51

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 5

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok