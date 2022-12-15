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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Minikler sesli kitaplarla tanışıyor

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Limasol Bankası, Alsanack İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu ile Yeniboğaziçi İlkokulu’ndaki öğretmen ve öğrenciler ile biraraya geldi

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Minikler sesli kitaplarla tanışıyor
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Limasol Türk Kooperatif Bankası, çocuklara armağan ettiği Sesli Kitap Projesi’ni İlköğretime taşımaya devam ediyor.  Nisan ayında Güzelyurt Barış ve Güzelyurt Özgürlük İlkokulları ile başlayan ziyaretler, Şehit İlker Karter İlkokulu, Lucky Duck Learning Center, Gazi Mağusa Belediyesi Atatürk Kreş ve Anaokulu, EMAA Başkent Sanat Merkezi, Değirmenlik İlkokulu , Şehit  Mehmet Eray İlkokulu, Cihangir Düzova İlkokulu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu, Eşref Bitlis İlkokulu, Esentepe İlkokulu, Mini Adımlar Okul Öncesi ve Anaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu ve Dikmen İlkokulu ile sürdü. Sesli Kitap Projesi ziyaretleri kapsamında bu kez Alsancak İlkokulu, Altın Elma Okul Öncesi Eğitim Merkezi, Mormenekşe İlkokulu ile Yeniboğaziçi İlkokulu ziyaret edildi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası ekibi Sesli Kitap Projesi’ni daha fazla çocuğa ulaştırmak amacı ile ziyaretlerde hem öğretmen hem de öğrenciler ile biraraya gelip ücretsiz olarak sesli kitaplara nasıl ulaşılacağı konusunda bilgi aktarmaya devam ediyor.

Limasol Türk Kooperatif Bankası yaptığı açıklamada, Sesli Kitap Projesi’nde birçok sanatçı ile çalışıldığını, projede Kıbrıs’a özgü yerel öykülerin de olduğunu ve  projenin daha fazla çocuğa ulaşması için tanıtma etkinliklerinin devam edeceğinin altını çizdi.
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