Kayıp Fikri Özbeyit bulundu

Polisin ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın dün geceden beri kayıp olduğunu ve arandığını duyurduğu Çamlıbelli Fikri Özbeyit, bulundu.Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre 87 yaşındaki Özbeyit, teşkilat ve polis ekiplerinin ortak çalışması sonucu İkidere mevkiinde Kılıçarslan- Kalkanlı eski yolu civarında sağlıklı olarak bulundu.Fikri Özbeyit polis ekiplerince sağlık kontrolleri için sağlık ocağına sevk edildi.