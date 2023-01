Mimoza Beach Hotel’de muhteşem yılbaşı kutlaması

Mimoza Beach Hotel yılbașı programında 2023 yılına sevdikleri ile birlikte girmek isteyen misafirlerini ağırladı.Yeni yılın lezzet ve eğlence ritmini misafirlerine yaşatan Mimoza Beach Hotel’de, Kıbrıs’ın vazgeçilmez lezzetlerinden oluşan yılbaşı meyhane menüsüne İnci Moreket& Full Band grubunun canlı konseri eşlik ederken, konaklama alan misafirler icin açık büfe kahvaltı ile dolu dolu bir programla yeni yıl kutlaması oldu.Mimoza Beach Hotel şeflerinin özenle hazırladığı yılbaşı menüsünde 10 çeşit soğuk meze, sıcak başlangıçlar, ana yemekler ve tatlı yer aldı.31 Aralık yılbaşı gecesinde ülkemizin başarılı sanatçılarından İnci Moreket ve Full Band grubu geniş repertuarı ile eşsiz bir performans sergilediler.Tek gecelik konaklama ve gala yemeği özel paketleri ile misafirlerini ağırlayan Mimoza Beach Hotel, renkli program içeriği ile unutulmaz bir yılbaşı akşamına ev sahipliği yaptı.Mimoza Beach Hotel Müdürü Oytun Çorba Mimoza Beach ailesi olarak yeni yılı misafileriyle birlikte karşılamış olmaktan son derece keyif aldıklarını dile getirirken; bu seneye özel hazırlanan yılbaşı programı ile ilgili şunları aktardı;“Mimoza Beach Hotel olarak konumumuz, eşsiz temiz denizimiz, konforlu odalarımız ve adaya özgü lezzetlerden oluşan açı büfe hizmetimizle yaz sezonun favori otellerinden olduğumuz kadar kış sezonunda da aynı yoğun talebi karşılıyor, dolu dolu geçiriyoruz. Bu nedenle bizi tercih eden tüm misafilerimize teşekkür etmek niyetiyle onlar için her yıl her yılbaşı gecesine özenle hazırlanıyoruz. 2023’e güzel dileklerle girmeleri için, sıcak samimi ve keyifli bir ortamda bir arada yeni yılı karşılamak isteyen misafirlerimize bol müzikli bol yemekli bir gece düzenledik. Otel misafirlerimizin yanı sıra dış katılımla gelen misafirlerimize de gala yemeğimizde ağırladık. Birlikte daha nice yıllara diliyor, tüm otel ekibime teşekkür ediyorum.” dedi.Eğlence ve huzuru bir arada bulabildiğiniz Mimoza Beach Hotel’in otele sıfır plaj alanı, restoranı ve havuz barı, mini çocuk parkı, palmiyelerin gölgesinde geniş havuzu, lobi alanı ve her açıdan denizi gören konforlu odaları konukları yaz sezonu dışında kış aylarında da misafirlerini memnun etmeye devam ediyor.