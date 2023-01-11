Sevenlerini üzdü

Gazimağusa’nın sevilen isimlerinde biri olan İsmail Kaleli hayatını kaybetti.

Kaleli’nin vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

İsmail Kaleli’nin cenazesi yarın (12 Ocak) Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğlen namazına müteakip Mağusa Kabristanlığına defnedilecek.



