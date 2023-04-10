Meme Kanseri Farkındalık Semineri Merkez Lefkoşa'da Yapıldı

Kolan British Hospital Başhekim, Op. Dr. Celal Bölükbaşı tarafından verilen seminerde kanserin ne olduğunu, meme kanserinin belirtilerinin neler olduğunu, risk faktörlerini, meme kanserinde tanı yöntemleri ile kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağına yönelik olarak katılımcıları bilgilendirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Kolan British Hospital iş birliğinde "Meme Kanserinde Tarama ve Erken Tanı - Tedavi ve Korunma" konulu seminer düzenlendi.

Merkez Lefkoşa Konferans Salonu’nda düzenlenen seminer, Başhekim Op. Dr. Celal Bölükbaşı tarafından verildi. Bölükbaşı seminerde, kanserin ne olduğunu, meme kanserinin belirtilerinin neler olduğunu, risk faktörlerini, meme kanserinde tanı yöntemleri ile kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılacağına yönelik olarak katılımcıları bilgilendirdi.

Bölükbaşı, meme kanserinin erken dönemde teşhis ve tedavi edilmesinin hayat kurtardığını belirterek, teknolojinin ve ilaç sektörünün gelişmesiyle birlikte günümüzde hastalığın tedavisinde büyük oranda başarı sağlandığını ifade etti. Doktorların en büyük temennisinin kanserin ilk evlerinde müdahale edebilmek olduğunun altını çizen Bölükbaşı, kişinin kendi muayenesini ilk olarak gözle ikinci olarak da elle olacak şekilde yapabileceğini söyledi.

Meme kanserinin özellikle 40 yaşından sonra yaygınlaştığının altını çizen Bölükbaşı, en çok 60 ile 70 yaş aralığındaki kadınlarda görüldüğünü de belirtti.