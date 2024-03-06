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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ile Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği’nden gençler bir araya geldi

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Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ile Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği’nden gençler bir araya geldi
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“Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” projesi çerçevesinde Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği ile Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği’nden gençler bir araya geldi.
Halk Sanatları Vakfı’ndan (HASDER) yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı kapsamında finanse edilen “Gençlik İş Başında: Kültür Yoluyla Diyaloğu Geliştiriyoruz” projesinin, Halk Sanatları Vakfı liderliği ve PAOK Klirou Kültür ve Spor Derneği iş birliğinde ilerlediği belirtildi.
Açıklamada, kuzey ve güneyden toplam on dernekten yüz gencin oluşturduğu “Youth Hope Network” içinde Kıbrıs’ın kültürel mirasına sahip çıkmak için çalışmalar yapıldığı ifade edildi.
Proje çerçevesinde yer alan gezilerden ikincisinde Proodos Kaymaklı Eğitim ve Spor Derneği ile Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneğinden gençlerin, Karpaz bölgesini ziyaret ettiği kaydedilen açıklamada, gün boyu süren gezi ve etkinliklerin, harnup fabrikasına ziyaretle başladığı belirtildi.
Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk gençlerin daha sonra Nitovikla Otel’de geleneksel fırın yiyecekleri yapımını deneyimlediği ifade edilen açıklamada, gençlerin, geleneksel odun fırınında kendi yaptıkları çörekleri pişirme şansı bulduğu kaydedildi.
 
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