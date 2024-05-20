Mehmetçik Büyükkonuklu gençler Eskişehir’de KKTC'yi temsil etti

Mehmetçik Büyükkonuklu gençler, kardeş şehir belediyesi Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nin davetlisi olarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “3. Uluslararası Odunpazarı 3D (Dinleme, Diyalog, Dayanışma) Gençlik Festivaline” katıldı.Gençler, etkinlikte sahne alarak KKTC’yi temsil etti.Çeşitli etkinlikler ve sahne performanslarına katılan gençler, KKTC kültürünü ve değerlerini uluslararası platformda tanıttılar. Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Şube Amiri Eyyup Adalıer, Odunpazarı Belediye Başkanı’na misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.