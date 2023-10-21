banner913
banner932
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
7 0
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin’de bulunan vatandaşlar için duyuru yaptı
20 0
 
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
Erenköy Lisesi sular altında kaldı
25 0
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
Girne Belediyesi’nden açıklama: “Hirondel’in yeni ismi Rauf Raif Denktaş Meydanı”
21 0
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
Kıbrıs Türk toplumundan KŞK'ya 75 bin Euro bağış....
18 0
Bir değeri daha yitirdik
Bir değeri daha yitirdik
22 0
Neymar kötü sakatlandı
Neymar kötü sakatlandı
16 0
banner964

Mehmet Yaşın kitap imzalayacak

banner476

Şair ve yazar Mehmet Yaşın okurları ile buluşacak ve kitaplarını imzalayacak.

banner974
Mehmet Yaşın kitap imzalayacak
banner971
Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre,  Yaşın’ın kitapları ekseninde gerçekleştirilecek söyleşide Hakkı Yücel ve Mete Hatay konuşmacı olacak. Söyleşi Işık Kitabevi’nde edebiyat eleştirisi, antolojik inceleme ve kuramsal söyleşi temaları üzerine yoğunlaşacak.
 
Pazartesi akşamı saat 18.00’de başlayacak etkinlikte Mehmet Yaşın ise soruları yanıtlayıp kitaplarını imzalayacak.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.