Mehmet Yaşın kitap imzalayacak

Işık Kitabevi’nden yapılan açıklamaya göre, Yaşın’ın kitapları ekseninde gerçekleştirilecek söyleşide Hakkı Yücel ve Mete Hatay konuşmacı olacak. Söyleşi Işık Kitabevi’nde edebiyat eleştirisi, antolojik inceleme ve kuramsal söyleşi temaları üzerine yoğunlaşacak.
Pazartesi akşamı saat 18.00’de başlayacak etkinlikte Mehmet Yaşın ise soruları yanıtlayıp kitaplarını imzalayacak.
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