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Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü

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Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), Gazze'de İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana 16 gazetecinin öldüğünü duyurdu.

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Gazze'deki çatışmalarda 16 gazeteci öldü
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IFJ'nin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamayla, öldürülen gazeteci sayısı güncellendi.
Açıklamada, "Gazze'de Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalarda şu ana kadar 16 gazetecinin öldürüldüğü, çok sayıda gazetecinin yaralandığı ve kaybolduğu" ifade edildi.
Hayatını kaybeden gazetecilerin "Muhammed Ali, Halil Abu Azira, Semih en-Nadi, Isam Behar, Muhammad Beluşe, Abdulhadi Habib, Husam Mübarek, Ahmed Şihab, Muhammad Fayiz Yusuf Ebu Matar, Said et-Tavil, Muhammed Subh, Hişam en-Nevaciha, Esad Şemleh, Muhammed es-Salihi, İbrahim Lafi ve Muhammed Cerun" olduğu açıklandı.
Açıklamada, bir gazeteci ile bir foto muhabirinden de haber alınamadığı aktarıldı.
IFJ ayrıca sahada görev yapan gazetecilere, "gerekli önlemleri alma, güvenlik ekipmanı giyme ve çalıştıkları medya kurumları kendilerine bu ekipmanları sağlamadan sahaya inmeme" çağrısı yaptı.

Daha önce yapılan açıklamalarda, İsrail'in saldırılarında 13 gazetecinin öldüğü belirtilmişti.
 
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