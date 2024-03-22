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“Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı

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“Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı
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17. Geleneksel Avtepe Medoş Lalesi Festivali” kapsamında  YENDER organizasyonuyla düzenlenen “Medoş Lalesi Resim Yarışması” sonuçlandı.
 
Erenköy- Karpaz Belediyesi sponsorluğunda  düzenlene yarışmaya  bölge ilk ve orta dereceli okulalrı katıldı. Ödül alan resimler ile sergilenmeye değer bulunan resimler pazar günü  Avtepe İlkokulunda sergilenecek
 
 Belediyeden yapılan açıklamaya göre yarışma sonuçları şöyle:


İlkokullar: Birinci: Nil Hayat Yeşilbulut ( Yenierenköy İlkokulu 5.sınıf )
İkinci: Selamet Beyza Kaya ( Yenierenköy İlkokulu 3. sınıf )
Üçüncü: Özüm Soykut ( Yenierenköy İlkokulu 4.sınıf )
 
Ortaokullar: Birinci: Aygül Alevkayalı (Erenköy Lisesi 8B)
İkinci : Müberra Şahin ( Erenköy Lisesi 7A )
Üçüncü : Yaren Gedik (RTE Dipkarpaz Ortaokulu 8E)
YENDER Özel Ödülü
Elanur Aygün ( Erenköy Lisesi 8A )
Salih Miraç Güngör (Erenköy Lisesi 6B)
 
 Sergilenmeye değer resimler
 İlkokullar:
 Şehit Menteş Zorba İlkokulu
 Muhammed Ali Sevindik
 Bahtiyar Barış
 Zenan Ruken Gülevi
 Şenel Su Mihmat
 
Ziyamet İlkokulu
Yusuf Mercan
 Esmanur Kaçmaz
 Melike Talay
 Havin Kızıl
 Ezel Temel
 Orhan Ayağ
 
Yenierenköy İlkokulu
Şerife Eldem Birand
 Canel Koroğlu
 Rabia Soydeğer
 Mina Özkılıç
 Hayriye Eylül Özbayrak
 Hüseyin Hazar Aydener
 Derin Alnur
 Huriye Gencer
 Ela Soytürk
 Sami Gündeş
 Lütfi Lütfioğlu
 Vedat Efe Teyarecioğlu
 
Ortaokullar
 
Recep Tayyip Erdoğan Ortaokulu
Agit Coşkun
 Zeynep Efe
 Şeymanur Biçmen
 Yağmur Acun
 Defne Güngör
 Bermal Güner
 Mustafa Buğra Ölmez
 Sadiye Duran
 Ahmet Yiğit Göndermez
 Nazlı Çolak
 
Erenköy Lisesi
Mustafa Mert Şahin
 Medine Güngör
 
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