Meclis cıvıl cıvıldı

23 Nisan dolayısıyla Meclis bahçesinde düzenlenen şölen, renkli görüntülere sahne oldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meclisi bahçesinde dün şölen düzenlendi.Şölende, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gelibolu İlkokulu öğrencisi Adasu Köse, Türk Çocuğunun Andı’nı okudu. Necat British College öğrencisi Armin Tuğberk günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin konuşmasının ardından Şehit Ertuğrul İlkokulu Bandosu ve Yakın Doğu İlkokulu korosu sahne aldı. Levent İlkokulu öğrencilerinin bale gösterisinden sonra Atatürk İlkokulu öğrencisi Hatice Şanverdi 23 Nisan şiirini okudu ve Alayköy İlkokulu öğrencileri halk dansları gösterisi yaptı.Şehit Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Lokman Senih Genç’in 23 Nisan şiirinin ardından Jimnastik Federasyonu öğrencileri gösteri sundu.Şölen, öğrencilere hediye dağıtılmasının ardından sona erdi.Meclis Başkanı Zorlu Töre, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında, Atatürk’ün Türk çocuğunun ecdadını tanıdıkça daha büyük işler başaracağı sözünü anımsattı ve Türk çocuklarının Ata’sını, tarihini ve ecdadını iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.Atatürk’ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilkesine sonuna kadar bağlı olduklarını dile getiren Töre, “Bizim hürriyetimize, egemenliğimize, devletimize, topraklarımıza, vatanımıza dokunmaya kalkarlarsa ona göre de direniş gösteririz. Mücahit oluruz. Mücahide oluruz. Mehmetçik oluruz. Mukavemetçi oluruz ama özgürlüğümüzden, devletimizden, vatanımızdan, bayrağımızdan, Atatürk sevgimizden asla taviz vermeyiz.” dedi.Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da konuşmasında, ulusal egemenliğin hiçbir zaman bırakılmaması gerektiğini dile getirdi. Çavuşoğlu, KKTC halkının, Anavatan’ın bölünmez parçası olarak Atatürk’ün İlke ve İnkılaplarını benimseyerek uygulayan bir halk olduğunu kaydetti.Atatürkçü nesillerin yetişmesine devam edileceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Atatürk’ün 'Türküm, Doğruyum, Çalışkanım' ilkesinden hareketle 'Ne Mutlu Türküm' diyerek halkımıza, dünya insanlarına hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi. Öğretmenlerin yerinin büyük olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Atatürk’ün öğretmenlere yönelik “Öğretmenler yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır.” sözünü anımsattı.