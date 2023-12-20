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Meclis Başkanı Töre, Tek Ruh Tek Zafer Basketbol Şampiyonası’nın açılışına katıldı

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Meclis Başkanı Töre, Tek Ruh Tek Zafer Basketbol Şampiyonası’nın açılışına katıldı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Azerbaycan, Türkiye ve KKTC’nin birer Türk devleti olduğunu belirterek “Bir millet 3 devletiz, yüreğimiz gönlümüz, davamız bir” dedi.
Meclis’ten verilen bilgiye göre, Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun Levent Okulları ile yaptığı protokol çerçevesinde, BRTK’nın 60. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, BRTK U16 Kadınlar Tek Ruh Tek Zafer Basketbol Şampiyonası’nın açılış etkinliğine katıldı.
20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek müsabakalara, Türkiye ve Azerbaycan U16 kadın basketbol takımları katılıyor.
Şampiyonada Türkiye’den Daçka Şerifali Spor Kulübü, Azerbaycan’dan Azstars Basketbol Kulübü ve Levent Spor Kulübü U-16 Kız Basketbol takımları mücadele ediyor.
Maç öncesinde açıklamada bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun 60. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turnuvanın açılışında güzel müsabakalar izlediklerini kaydederek bu maçların galibi ya da mağlubu olmadığını önemli olanın bir olmak olduğunu söyledi.
Başkan Töre, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun da kuruluş yıldönümünü kutladı, başarılı organizasyondan dolayı tebrik etti bu tür organizasyonların devamını diledi.
Levent Spor Kulübü ile Daçka Şerifali Basketbol Kulübü arasında maçın hava atışını Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yaptı.
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