Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Öymen, yılbaşı sofrasındaki risklerden korunmak için uyarılarda bulundu

Gıda Mühendisleri Odası (GMO), yılbaşı için düzenlenen kalabalık yemeklerde veya dışarıda yenen yemeklerde hazırlıkların saatler öncesinden yapılmasının gıda zehirlenmesi riskini artırdığını kaydederek, önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

GMO Başkanı Beste Öymen tarafından yapılan açıklamada, ilk aşamada gıda satın alırken gıdanın ambalajlı olmasına önem verilmesi gerektiği belirtilerek, gıdayı dışarıdan gelebilecek risklere karşı koruyan ambalaj sayesinde sorun olması halinde üreticiyle iletişime geçilebileceği ifade edildi; bunun yanında gıdanın etiketinde yer alan son tüketim tarihi muhafaza koşulları gibi bilgilere dikkat edilmesi gerektiği dile getirildi.

Açıklamada, özellikle kalıcı hasar ve ölümcül sonuçlara yol açan sahte içkiye özellikle dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunularak, sahte içkinin renk ve kokusundan ayırt edilemeyeceği, bu nedenle muhakkak yetkili satıcılardan alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Et, tavuk, hindi alırken ürünlerin niteliklerine ve alındığı yerin güvenilir olduğuna bakılması gerektiğine de işaret edilen açıklamada, özellikle uygun koşullarda muhafaza edilmediği durumlarda aflatoksin riski taşıyan kuruyemiş ve baharatlar konusunda uyarılarda bulunularak, ambalajın öneminin altı çizildi.

- “Gıza zehirlenmesi nedenlerinin başında hijyen eksikliği gelir”

Açıklamada, “Gıda zehirlenmesi nedenlerinin en başında hijyen eksikliği gelmektedir. Bu yüzden yiyeceklerin hazırlanması aşamasında hijyen kurallarına uymamız oldukça önem arz etmektedir” denilerek, ellerin, ekipmanların ve yüzeylerin temiz tutulması gerektiği ifade edildi, ellerin en az 20 saniye sabun veya suyla yıkandıktan sonra, temiz bir havlu ile kurulanması noktasına değinildi.

“Çiğ gıdalarla pişmiş gıdaları ayrı tutunuz. Alışveriş yaparken, yemek hazırlarken veya yiyecekleri muhafaza ederken; çapraz bulaşı olarak adlandırılan olayın önüne geçmek için çiğ yiyecekleri (et, tavuk vb) diğer gıdalardan uzak tutunuz. Bunun için çiğ ve yemeye hazır gıdalar için farklı kesme tahtaları kullanınız” önerileri de paylaşılan açıklamada gıdaların pişirilme ve tüketme sıcaklığının da doğru olmasının altı çizildi.

Yiyeceklerin hazırlanma aşamalarındaki tehlikeli noktadan biri de soğuk yiyeceklerin hazırlanması olduğu kaydedilen açıklamada, soğuk yiyeceklerin hazırlanması, genellikle oda sıcaklığında gerçekleştiğinden, hazırlanmış soğuk yiyeceklerin bekletme işleminin daima 4 derecenin altında yapılması gerektiğine değinildi.

Açıklamada, “2024 yılında mesleğimizin hak ettiği değeri görmesini umar, yeni yılda bütün olumsuzlukları geride bırakarak sevdiklerinizle birlikte hayallerinizin gerçek olmasını dileriz” denildi.