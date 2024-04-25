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MASDER 18 yaşında

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MASDER 18 yaşında
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Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), 18’inci yaşını kutlama etkinliği düzenliyor.
Dernek başkanı Serdar Atai’nin verdiği bilgiye göre, kültürel miras ve çevre mirasını koruma amacıyla çalışan dernek, Cumartesi günü 10.30-16.30 saatleri arasında dernek binasında 18. yaş kutlamasını yapacak.
Bölgesel müzik grupları ve korolar eşliğinde gün boyu canlı müzik performanslarının yer alacağı MASDER avlusundaki etkinlikte, derneğin tarihinden kesitler projeksiyon eşliğinde sunulacak ve ziyaretçilerin çeşitli yiyecek-içeceği satın alabilecekleri stantlar bulunacak.
 
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