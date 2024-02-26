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LTB kursları için kayıtlar başladı

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LTB kursları için kayıtlar başladı
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), martta başlayacak 4 kurs için kayıt kabul etmeye başladı.
LTB’den yapılan duyuruya göre kurslar şöyle:
“Yetişkinler için temel fotoğrafçılık kursu, yetişkinler için seramik kursu, nefes ve mandala atölyesi, ‘Master Kids ile robot tasarım ve kodlama eğitimi’
6-9 Mart  arasında başlayacak kurslar için 1 Mart’a kadar kayıt kabul edilecek. Kayıtlar LTB binası 4. kat Etkinlik & Organizasyon Birimi’nde kabul ediliyor
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