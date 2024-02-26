banner913
banner932
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
KTOEÖS Başkanı Eylem, barış mücadelesinin yükseltilmesi çağrısı yaptı
9 0
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
Güney Kıbrıs- ABD ittifakı
26 0
 
TDP’de Çeler dönemi
TDP’de Çeler dönemi
13 0
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
Çetinkaya, Doğan’ı 3 golle geçti
25 0
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
Aslıhan Türkiye üçüncüsü
20 0
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
24 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
23 0
banner1012

Red7Oil U14 Ligi'nde transfer ve tescil dönemleri açıklandı

banner974
Red7Oil U14 Ligi'nde transfer ve tescil dönemleri açıklandı
banner971

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde transfer ve tescil dönemleri belli oldu. 16-17 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak olan ligde transfer ve tescil işlemleri 8 Mart 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra getirilen evraklar kabul edilmeyecek. KTFF'den yapılan açıklamada kulüplerden belgelerini eksiksiz olarak getirmeleri talep edildi.

Transfer işlemlerinde istenecek evraklar şöyle;

BONSERVİSLİ VE GEÇİCİ TRANSFER İŞLEMİ

  • Lisans İşlem Formu
  • Veli Onay Formu
     

FİLİZ (YENİ) LİSANS İŞLEMİ

  • Lisans İşlem Formu
  • Veli Onay Formu
  • Kimlik Kartı Fotokopisi
  • Anne veya Baba'nın oturma veya çalışma izni (TC'li ve diğer ülke uyruklular için)
     

VİZE

Kulüpler lisansları daha önce çıkmış futbolcuları için kulüp başlıklı kağıdında liste şeklinde lisans no, isim-soyisim olarak imzalı ve mühürlü olarak KTFF'ye ulaştıracak.

Not: 2023-2024 sezonunda A2 veya U16 Ligi'nde işlem yapan futbolcuların tekrardan işlem yapmalarına gerek yoktur.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.