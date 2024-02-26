Red7Oil U14 Ligi'nde transfer ve tescil dönemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Red7Oil U14 Ligi'nde transfer ve tescil dönemleri belli oldu. 16-17 Mart 2024 tarihlerinde başlayacak olan ligde transfer ve tescil işlemleri 8 Mart 2024 Cuma günü sona erecek. Bu tarihten sonra getirilen evraklar kabul edilmeyecek. KTFF'den yapılan açıklamada kulüplerden belgelerini eksiksiz olarak getirmeleri talep edildi.
Transfer işlemlerinde istenecek evraklar şöyle;
BONSERVİSLİ VE GEÇİCİ TRANSFER İŞLEMİ
- Lisans İşlem Formu
- Veli Onay Formu
FİLİZ (YENİ) LİSANS İŞLEMİ
- Lisans İşlem Formu
- Veli Onay Formu
- Kimlik Kartı Fotokopisi
- Anne veya Baba'nın oturma veya çalışma izni (TC'li ve diğer ülke uyruklular için)
VİZE
Kulüpler lisansları daha önce çıkmış futbolcuları için kulüp başlıklı kağıdında liste şeklinde lisans no, isim-soyisim olarak imzalı ve mühürlü olarak KTFF'ye ulaştıracak.
Not: 2023-2024 sezonunda A2 veya U16 Ligi'nde işlem yapan futbolcuların tekrardan işlem yapmalarına gerek yoktur.