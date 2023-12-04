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LTB Engelsiz Sanat Gecesi, 7. kez gerçekleştiriliyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Sanat Gecesi, bu akşam 19.00’da KTÖS Salonu’nda 7. kez gerçekleşecek.

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LTB Engelsiz Sanat Gecesi, 7. kez gerçekleştiriliyor
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LTB’den verilen bilgiye göre, etkinlik, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran çalışmalara imza atan LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Gençlik Meclisi tarafından organize edilirken KTÖS de mekan sponsoru olarak katkı koyuyor.
Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim merkezlerinin yıl içinde yapmış oldukları sanata yönelik etkinliklerini sergileyecekleri etkinlik ülkenin farklı şehirlerindeki özel gereksinimli çocukları aynı sahnede bir araya getirmesi açısından da kapsayıcı bir özelliği de bulunuyor.
Etkinlik programı şu şekilde:

LTB Ritm’orkestra – Müzik ve Ritim
Lefkoşa Çocuk Merkezi & Müzik A Sanat Okulu- Piano Dinletisi
Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu - Şiir ve Dans
Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi – Koro Dinletisi
Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi – Koro Dinletisi
Girne Özel Eğitim Merkezi - Beden perküsyon ve Sahne Şov
Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi – Dans Gösterisi
Algım Özel Eğitim Merkezi - Dans Gösterisi
Özel Eğitim Vakfı (Özev) – Dans Gösterisi
Berto Eğitim Merkezi- Ritim
Mavi Sanat öğrencisi Enes Yeşil - Solo Performans 
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