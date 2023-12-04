LTB Engelsiz Sanat Gecesi, 7. kez gerçekleştiriliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Sanat Gecesi, bu akşam 19.00’da KTÖS Salonu’nda 7. kez gerçekleşecek.

LTB’den verilen bilgiye göre, etkinlik, özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımları ve hizmetlere erişimlerini kolaylaştıran çalışmalara imza atan LTB Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve LTB Gençlik Meclisi tarafından organize edilirken KTÖS de mekan sponsoru olarak katkı koyuyor.Özel gereksinimli çocuklar ve özel eğitim merkezlerinin yıl içinde yapmış oldukları sanata yönelik etkinliklerini sergileyecekleri etkinlik ülkenin farklı şehirlerindeki özel gereksinimli çocukları aynı sahnede bir araya getirmesi açısından da kapsayıcı bir özelliği de bulunuyor.Etkinlik programı şu şekilde:LTB Ritm’orkestra – Müzik ve RitimLefkoşa Çocuk Merkezi & Müzik A Sanat Okulu- Piano DinletisiRauf Raif Denktaş Görme Engelliler Özel Eğitim Okulu - Şiir ve DansLefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi – Koro DinletisiYeşilyurt Özel Eğitim Merkezi – Koro DinletisiGirne Özel Eğitim Merkezi - Beden perküsyon ve Sahne ŞovÖzgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi – Dans GösterisiAlgım Özel Eğitim Merkezi - Dans GösterisiÖzel Eğitim Vakfı (Özev) – Dans GösterisiBerto Eğitim Merkezi- RitimMavi Sanat öğrencisi Enes Yeşil - Solo Performans