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İstanbul'da da hissedilen deprem oldu!

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AFAD açıkladı: Merkez üssü Bursa - Mudanya! Birçok şehirde ve ilçede hissedildi

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İstanbul'da da hissedilen deprem oldu!
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İstanbul'un birçok bölgesinde hissedilen bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den ayrıntılar geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10:42'te Bursa - Mudanya merkez üslü olarak gerçekleşti.

Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

 

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