İstanbul'da da hissedilen deprem oldu!

AFAD açıkladı: Merkez üssü Bursa - Mudanya! Birçok şehirde ve ilçede hissedildi

İstanbul'un birçok bölgesinde hissedilen bir deprem oldu. AFAD ve Kandilli'den ayrıntılar geldi.

AFAD'ın verilerine göre deprem saat 10:42'te Bursa - Mudanya merkez üslü olarak gerçekleşti.

Depremin 8.98 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.



