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LTB, Cuma ve Cumartesi günü Yeni Yıl Marketi düzenleyecek

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LTB, Cuma ve Cumartesi günü Yeni Yıl Marketi düzenleyecek
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Cuma ve Cumartesi günü Lefkeliler Hanı’nın bulunduğu alanda Yeni Yıl Marketi düzenleyecek.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Yeni Yıl Marketi’nde sabah saat 10.00’dan akşam saat 19.00’a kadar yiyecek-içecek ve hediyelik ürün satışı yapılacak.
Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) konserleri, LBO Çocuk Korosu ve Retro Çalgıcıları ile The Native Cypriots müzik gruplarının sahne alacağı gün boyu konserler düzenlenecek.
LTB Yeni Yıl Marketi’nde Dj Coşkuner ile Dj Serdar Eren’in setleri ile müzikler yanında çocukların katılabileceği resim ve çocuk atölyeleri kurulacak, Noel Baba çocuklara hediyeler dağıtacak, kar gösterisi yapılacak.
Lefkoşa Gezi Treni iki günlük etkinlik boyunca yılbaşı özel turları ile gün boyu belirli aralıklarla isteyenleri Surlariçi’nde gezdirecek.
 
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