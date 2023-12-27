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Kişmir’in davası 24 Ocak’a ertelendi

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Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı, gazeteci Ali Kişmir, yazdığı bir makaleden dolayı hakkında açılan dava nedeniyle bugün yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

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Kişmir’in davası 24 Ocak’a ertelendi
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Ali Kişmir’in avukatı Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, davanın görüşülmesinin ardından mahkemeler önünde basına açıklama yaparak, davanın 24 Ocak’a ertelendiğini açıkladı.
“Geçen defa bulunduğumuz noktayla hemen hemen aynı noktadayız” diyen Esendağlı, Savcılık nezdinde yazının mahiyetinin ithamnamedeki suçu oluşturmadığı argümanlarıyla ilgili görüşmenin devam ettiğini, bu görüşmelerin sonuçlanması için mahkemenin davayı ertelediğini belirtti.
 
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