Little Hands Eğitim Merkezi’nden muhteşem etkinlik

Lefkoşa Kumsal’da faaliyet gösteren Little Hands Eğitim Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl da muhteşem bir yılsonu gösterisi ve mezuniyet töreni düzenledi.Folkder’de yapılan törende, anasınıf öğrencileri diplomalarını alıp mezun olurken, diğer yaş grupları da dönem sonu karnelerini aldı. Belge töreninden sonra öğrencilerin sınıf dansları, bale, halk dansları ve cimnastik gösterilerine de yer veren Little Hands Eğitim Merkezi, velilerden bolca alkış ve takdir topladı.Gecenin koreografisini Adem Öksüzoğlu yaparken, Lefkoşa Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ekibi de gecede hazır bulundu. Gecenin sonunda okul kurucusu Asiye Öznaçar Yıltan, Little Hands Eğitim Merkezi öğretmenlerine, gösteriye katkı koyan değerli dans ve cimnastik hocalarına teşekkür plaketlerini takdim etti. Sporu ve sanatı her zaman destekleyen eğitim kurumu, bu muhteşem gösteriyle bunu bir kez daha gözler önüne serdi.