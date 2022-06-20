banner762
banner815
24 bin öğrenci karnelerini aldı
24 bin öğrenci karnelerini aldı
8 0
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
Capital Sigorta yeni ürünü Yıldız Kasko’yu açıkladı
21 0
 
Hurda böyle mi taşınır?
Hurda böyle mi taşınır?
16 0
9 0
"Toprağımıza ve üretimimize sahip çıkmak hepimizin temennisidir"
16 0
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
Dacia, yeni kimliğiyle çok farklı
28 0
Elektriğe bir zam daha geliyor
Elektriğe bir zam daha geliyor
19 0
banner797
banner854

Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi

banner476

banner825
Limasol ile Pire arasında ilk feribot seferi gerçekleştirildi

Limasol ile Pire arasındaki deniz seferlerinin, M/V Daleela isimli yolcu feribotunun dün öğlen saatlerinde Limasol limanından demir almasıyla başladığı haber verildi.

Limasol ile Pire arasındaki son seferin 8 Ekim 2001 tarihinde gerçekleştirilmesinin 21 yıl akabinde, dün ilk seferin törenle gerçekleştirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yolcu feribotunda 173 yolcu bulunduğunu ve yolcular arasında Rum Denizcilik ve Turizm Müsteşarları Vailis Dimitriadis ile Savvas Perdios, Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğunu belirtti.

Yolcu feribotunun bu sabah 7 sıralarında Pire limanına ulaşması ve Yunanistan Denizcilik Müsteşarı Sofia Zaharaki’nin de katılımıyla feribotun limana gidişinin törenle karşılanmasının beklendiğini ifade eden gazete, feribotun Eylül ayına kadar toplam 22 sefer yapacağını belirtti.

Gazeteye göre, Limasol limanında dün düzenlenen törende konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise, Limasol ile Pire arasındaki feribot seferlerinin başlamasını tarihi bir gün olarak nitelendirdi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.