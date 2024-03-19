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Limasol’da karnaval coşkusu

Kıbrıs’ın en önemli kitlesel kutlamalarından olan Limasol Karnavalı önceki gün geçit töreniyle renklendi. Kıbrıs’ın dört bir tarafından akan 10 binlerce kişi sayıları 30 bini aşan göstericilerle birlikte eğlendi

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Limasol’da karnaval coşkusu
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Avrupa’nın en büyük karnavalı olarak da bilinen Limasol Karnavalı önceki akşam sona erdi. 7 Mart-17 Mart tarihleri arasında düzenlenen karnaval önceki gün geleneksel geçit töreniyle bir kez daha renklendi.
100 yılı aşkın süredir düzenlenen karnavalın pazar günkü etkinliğinde 120 gruptan 30 bini aşkın gösterici, oldukça renkli ve coşkulu bir geçit töreni sundu.
Kuzey Kıbrıs’tan da binlerce kişi otobüslerle ve özel araçlarıyla Limasol kentine akarken, geçit törenini adanın dört bir yanından gelen Kıbrıslılar yanında turistler ve Kıbrıs’a yerleşen yabancılar da izledi.
Makarios Caddesi’ndeki renkli gösterileri izleyen kişi sayısının 100 bini bulduğu belirtildi. Törenin ortasında başlayan ve yaklaşık bir buçuk saat süren yağmur, karnavalın doğasına uygun olarak göstericilerle izleyicilerin iç içe giren eğlencesini bozamadı.

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