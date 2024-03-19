Gazimağusa’da Ramazan eğlencesi: Karagöz ile Hacivat

Ramazan’ın geleneksel eğlencesi haline gelen Karagöz ve Hacivat gölge oyunu, Ramazan ayı boyunca Gazimağusa’da sahnelenecek

Gazimağusa Belediyesi, Ramazan’ın geleneksel eğlencesi haline gelen Karagöz ve Hacivat gölge oyununun, Ramazan ayı boyunca Gazimağusa’da sahneleneceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alan Karagöz gölge oyunu, tiyatro sanatçısı İzel Seylani tarafından sahnelenecek.

Bu kapsamda, Gazimağusa Belediyesi Süleyman Uluçay ile tiyatro sanatçısı İzel Seylani arasında sözleşme imzalandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Ramazan aynın önemine işaret ederek, bu bağlamda belediye tarafından Gazimağusa kentinde halkın huzur içerisinde olması için çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği halinde iftar programlarının desteklendiğini kaydetti.

Uluçay, geleneksel Ramazan ayı kültürünü kentte yaşatabilmek adına İzel Seylani ile Karagöz ve Hacivat’ın Gazimağusa’da sahnelenmesi için anlaşma yapılmasından ötürü mutluluğunu dile getirdi.

İzel Seylani de, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Türk tiyatrosunun en popüler türünü bugün hem yeni nesillere sunmak hem eski nesillere nostaljik bir Ramazan eğlencesi sunmak için duyarlılık gösteren Gazimağusa Belediyesi’ne teşekkür etti.



Karagöz ve Hacivat gölge oyununun sahneleneceği tarih ve yerler:

19 Mart Salı 18:40 Ulu Camii Bahçesi

21 Mart Perşembe 19:00 Ali Mahir Parkı

23 Mart Cumartesi 19:00 Anadolu Mahallesi Camii Parkı

24 Mart Pazar 19:00 Harika Mahallesi Parkı

26 Mart Salı 19:00 Mutluyaka Parkı

30 Mart Cumartesi 19:00 Magem Sakarya

31 Mart Pazar 20:00 Namık Kemal Meydanı

3 Nisan Çarşamba 20:15 Çanakkale Spor Kulübü

4 Nisan Perşembe 20:15 Tuzla Spor Kulübü

5 Nisan Cuma 17:00 Magem Maraş

8 Nisan Pazartesi 20:15 Karakol Parkı

9 Nisan Salı 20:15 DAÜ CL Meydanı

