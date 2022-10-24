Lefkoşa rengarenkti

13 bini aşkın kişinin katıldığı 10. Lefkoşa Maratonu ile başkentin sokakları, coşkulu kitlelerin geçişi ile renklendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin organize ettiği 10. Lefkoşa Maratonu binlerce yurttaşın katılımı ile bir kez daha katılım rekoru kırdı. Maratona 13 bini aşkın kişi katıldı.Armani Exchage ana sponsorluğunda ve KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenen maratonda başkent Lefkoşa’nın sokakları coşkulu kitlelerin geçişi ile renklendi.LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Maratonu’nda bir kez daha çok büyük bir beraberlik gösterildiğini söyledi. Başkan Harmancı sözlerini şöyle devam etti:“Lefkoşa’nın sevginin de, vefanın da başkentidir. Tecrübeleriyle yolumuzu, bir küçük tebessümleriyle şehri aydınlatan büyüklerimiz yani İYİ Kİ’lerimiz için bir aradayız. İyi Ki’lerimiz için İyi Ki varsın Lefkoşa, İyi Ki varsın Kıbrıs’.Yaklaşık 1 saatlik sürede tamamlanan halk koşusunda hem başkent Lefkoşa hem de ülkenin dört bir yanından gelen yurttaşlar güneşli bir pazar gününde şehrin keyfini yürüyerek ve koşarak yaşadılar.