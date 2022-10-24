Muratağa Sandallar ve Atlılar katliamını konu alan “Teşgilat-Minalayalar Zamanı” adlı filmin galasında duygu dolu anlar yaşandı, izleyenler filmin sonunda gözyaşları tutamadı

Muratağa Sandallar ve Atlılar katliamını konu alan “Teşgilat-Minalayalar Zamanı” adlı filmin galası, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda önceki akşam düzenlenen gösterim ile yapıldı.Erşen Ummanel’in senaryosunu yazdığı, Eray Gündoğmuş’un yönettiği, çekimlerinin de Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından yapılan filmin galasında duygu dolu bir gece yaşandı.Etkinlikte konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tatar, filmin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bu acıları yaşayanların, ülkenin geçmişinde birlikte mücadele edenler olduğunu ve bugünlere gelindiğini dile getirerek; “Bu çalışmalar fedakârlık ve özveri ister. Ülkemizde barışın devamı ve gençlerimize iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz” dedi.Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de, “Teşgilat… Minalayalar Zamanı” isimli filmin galasına katıldı.Etkinlikte yaptığı konuşmada Başkan Töre, Kıbrıs Türk halkının çok acılı ve çaresiz günler gördüğünü ancak ulusal varlığından asla taviz vermediğini vurguladı.Kıbrıs Türk halkının 1974’te adeta yeniden doğduğunu kaydeden Töre: “Allah bizi bir kez daha Anavatanımız ile birlikte olmaktan ayırmasın, devletsiz bırakmasın” dedi.Töre, bugün gelinen noktada garanti ve ittifak anlaşmalarının asla ortadan kaldırılmaması gerektiğini ifade etti.KKTC’ye sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Töre, bugünlere kolay gelinmediğini, kimsenin Kıbrıs Türk halkına KKTC’yi hediye etmediğini, KKTC’nin Taşkent’te, Atlılar’da, Muratağa’da ve bir çok yerde katledilen şehitlerin emaneti olduğunu kaydetti.